Cinema le uscite del weekend 19-21 luglio | debutta il discusso Padre Pio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fioccano diverse titoli alneldal 19 al 21, tra i quali spicca anche il controversoPio di Abel Ferrara. A calarsi nei panni del Santo di Pietrelcina è l’attore hollywoodiano Shia Labeouf. Di seguito, tutte le altre novità disponibili sul grande schermo. Ildal 19 al 21porta con sé diverse novità alper il pubblico, tra cui spiccaPio. Per la regia di Abel Ferrara, il film ruota attorno alla figura del Santo di Pietrelcina, sebbene non possa definirsi una vera e propria biografia incentrata su quest’ultimo. La gran parte delle scene è difatti dedicata alle vicende politiche che hanno avuto luogo in quegli anni e che si sono concretizzate, principalmente, nello scontro tra socialisti e proprietari terrieri.