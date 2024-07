Anticipo record | in Sicilia la vendemmia è già iniziata Ecco come i vignaioli salvano il vino dal caldo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 luglio 2024) Parte ufficialmente la2024 in Italia.spesso accade, laapre le danze per una delle raccolte temporalmente più lunghe d'Europa, dal momento che nei vari territori italiani si andrà avanti fino a ottobre inoltrato, se non ai primi di novembre. A inaugurare la nuova annata, è stata la Cantina Settesoli, grande cooperativa della provincia di Agrigento, che gestisce 6mila ettari di vigneto, con 2mila viticoltori e 18 milioni di bottiglie prodotte. Itori hanno preso in mano forbici e bidoni nelle prime ore della mattina e hanno staccato le uve in contrada Puccia: in cantina, già da oggi (18 luglio), il pinot grigio raccolto andrà a comporre i blend della linea Settesoli, che principalmente è commercializzata nella grande distribuzione.