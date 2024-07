Amazon Prime Day 2024 | le migliori offerte del 16 e 17 Luglio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) IlDay didel 16 e 17ha portato con sé una valanga die sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Ecco però quali sono state letrovate sul web. Tanti gli acquisti effettuati dagli utenti nei giorni diDay. Tra delusioni e sorprese è stata raccolta una lista diche in pochi sono riusciti a perdersi. Questo evento annuale, atteso da milioni di utenti in tutto il mondo, offre l’opportunità di acquistare articoli di alta qualità a prezzi ridotti. Vediamo insieme alcune delledi quest’anno.Days, foto Ansa – VelvetMagTecnologia e Dispositivi Elettronici Smartphone e Tablet iPhone 14: In offerta con sconti fino al 25%, il modello di punta di Apple è disponibile a un prezzo eccezionale, rendendolo uno degli acquisti più desiderati di questoDay.