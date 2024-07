Un posto al sole spoiler | colpo di scena tra Nunzio e Rossella

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 17 luglio 2024)diin vista ad Unal, come segnalano glirelativi ai prossimi episodi.Cammarota eGraziani, infatti, si riavvicineranno in modo inaspettato e potrebbero finalmente decidere di stare insieme. Ricordiamo che la giovane dottoressa, ad un passo dal matrimonio con Riccardo Crovi, con cui portava avanti da tempo una relazione stabile, ha deciso di fare marcia indietro e ha lasciato il fidanzato sull'altare.è corsa daal Caffè Vulcano per annunciargli di aver deciso di non sposare Riccardo, ma gli ha anche chiesto del tempo per riflettere sulla sua situazione sentimentale alla luce di quello che è nato tra loro nei mesi precendenti. Cammarota e la Graziani, in particolare, si sono avvicinati pericolosamente al punto da baciarsi e mettere in discussione la relazione della ragazza con Crovi.