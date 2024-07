Trump l’acclamazione dei fan dopo l’attentato E il tycoon corre verso la presidenza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lo scorso 16 luglio la convention repubblicana di Milwaukee, nel Wisconsin, ha confermato la candidatura di Donaldnella corsa alla Casa Bianca. All’arrivo del, apparso sorridente e combattivo, ci sono state un’ovazione e una standing ovation. L’ex presidente, con l’orecchio destro fasciato, ha alzato il pugno in segno di vittoria e sfida e assieme alla folla ha scandito lo slogan “Usa, Usa”. Il ritorno diL’arena, stracolma di sostenitori, è andata letteralmente in delirio per la sua prima apparizionein Pennsylvania del 13 luglio. Secondo il, “i democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno“.ha scelto come vice il 39enne senatore J.D. Vance. Intanto Joe Biden si dice pronto a un secondo dibattito cona settembre.