Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme | ecco tutto sul loro ritorno

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Depronti a tornare: dopo aver collaboratoa L’Isola dei Famosi, di cui lei era conduttrice e lui inviato, c’è aria diI nomi dei due presentatori sono stati spesso affiancati e non solo per motivi professionali: come sappiamo, nel 2020, dopo l’ennesima rottura fra Dee l’ex moglie Belen Rodriguez, si era vociferato che le motivazioni risalissero proprio a un tradimento di lui con. Le voci non sono mai state confermate fino allo scorso anno, quando Belen in persona – come un fiume in piena – aveva deciso di fare rivelazioni scottanti senza troppi peli sulla lingua. In quell’occasione, infatti, aveva risposto a un commento su Instagram, svelando i tradimenti dell’ex marito con la collega.