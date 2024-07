Scoperta una grotta sulla luna | Perfetta per una base spaziale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dei ricercatori dell’Università di Trento hanno scoperto unache potrebbe essere idonea a una“Questo è un piccolo passo per l’uomo, ma un grande balzo per l’umanità”. Tutti ricorderanno la frase pronunciata dall’astronauta americano Neil Armstrong il 21 luglio del 1969, mentre diventava il primo uomo a mettere il piede. Mai come oggi questa citazione si rivela ancora attuale. Quel passo ha portato l’essere umano nel futuro, inserendolo in un vortice di scoperte obiettivi che ha come fine ultimo la conquista di un nuovo pianeta. Per restare in tema, però, tra gli esperti vige anche la consapevolezza che bisogna procedere, per l’appunto, a piccoli passi. Motivo per cui il prossimo traguardo, dopo esser approdati tempo fa sul satellite naturale, è quello di costruirvici sopra unastabile e permanente.