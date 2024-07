Psg pronto a offrire al Napoli 100 milioni per Osimhen Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Victorè sempre più vicino a lasciare. Stamani non si è allenato a Dimaro, forse anche per forzare la cessione al Psg; l’attaccante nigeriano ha osservato i suoi compagni da bordocampo. Il suo agente, Roberto Calenda, negli ultimi giorni è volato a Parigi per parlare col club, con esito dell’incontro positivo. Psgal100perscrive: La richiesta iniziale delper il cartellino diè di 130, ma la trattativa potrebbe essere chiusa per una cifra attorno ai 100, che il Psg èa mettere sul tavolo. L’ipotesi Arabia Saudita, inoltre, sembra essere definitivamente sfumata. Per il sostituto torna in voga Romelu Lukaku; al momento non ci sono state offerte ufficiali da parte del, ma l’investimento per Lukaku dovrebbe trattarsi di una cifra attorno ai 25-30di euro.