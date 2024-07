Previsioni Meteo per il 17 Luglio 2024 | Italia sotto l’ondata di calore

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il 17sarà una giornata caratterizzata da temperature estreme e condizionivariabili in diverse parti del Paese.dicontinuerà a interessare l’, con picchi di temperature che renderanno necessario prendere precauzioni contro il caldo. NordNelle regioni del nord, il clima sarà prevalentemente soleggiato con temperature elevate che oscilleranno tra i 30°C e i 36°C. In particolare, la Lombardia vedrà massime di 34°C a Milano, mentre nelle zone alpine e prealpine ci saranno temporali isolati nel pomeriggio, che potrebbero portare un po’ di sollievo dal caldo. Le città come Torino e Bologna sperimenteranno temperature intorno ai 35°C, con alti livelli di umidità che aumenteranno la sensazione di afa.