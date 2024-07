Nasce Castel Volturno Libera per dare supporto giuridico e sociale ai cittadini

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024). “Dopo il ballottaggio e la meritata vittoria di Marrandino, subito ci siamo messi al lavoro pervita a”. A dichiararlo è Cesare Diana, coordinatore cittadino della nuova compagine politica. “Il nuovo progetto politico parte dal presupposto fondamentale divoce alle periferie, di avere autonomia amministrativa e di dar vita ad un nuovo ente, che faccia del decoro e della sicurezza i suoi pilastri portanti. Tutto dipende – precisa il professionistalano – da come riuscirà a porsi il neo sindaco, al quale vanno i più sinceri e sentiti auguri per un’amministrazione veramente attiva ed innovativa. La città ha votato per il cambiamento, sia Marrandino che Petrella hanno lavorato in tal senso, alla fine ha prevalso il primo e noi attendiamo che si concretizzi quanto promesso.