La resilienza dei dati | una priorità per le aziende moderne

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladeiè la capacità di un’organizzazione di proteggere e recuperare i propriin caso di attacchi informatici, errori umani o disastri naturali. Questo concetto è diventato cruciale nell’era digitale, dove le minacce alla sicurezza informatica sono in costante aumento. Ladeisi basa su vari principi fondamentali che garantiscono la protezione e il recupero rapido delle informazioni critiche. Tra questi, l’immutabilità dei backup è fondamentale per assicurarsi che inon possano essere alterati o eliminati da attaccanti. Le copie di backup devono essere isolate dalla rete principale per prevenire accessi non autorizzati. L’importanza della, foto Ansa – VelvetMagUn altro principio chiave è l’accesso con il minimo privilegio, che limita l’accesso aisolo a chi ne ha realmente bisogno, riducendo così il rischio di violazioni.