La giunta di centrosinistra di Udine nega il patrocinio alla gara Italia-Israele FdI | grave e discriminatorio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Diventa un caso politico il no delladidialpartita di calcio, in programma il 14 ottobre e valevole per la Nations League. Un diniego senza precedenti, chiaramentenei confronti di, con una motivazione cervellotica. “La valutazione dellaè stata quella di non andare in deroga, tenendo conto che lo Stato diè uno Stato in guerra e quindi la concessione del, più che fornire prestigiocittà potrebbe creare divisioni e quindi problemi sociali”. Questa la spiegazione resa dal sindaco diAlberto Felice De Toni, che da un anno guida lasostenuta dal cosiddetto “campo largo” che va dal Pd al M5s, passando per Azione di Calenda.