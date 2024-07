Hwachae | l’estate in un sorso

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel vasto panorama della gastronomia coreana, pochi dessert possono vantare una storia tanto ricca e affascinante quanto l’. Questo rinfrescante dolce al cucchiaio affonda le sue radici nell’epoca della dinastia Joseon (1392-1910), quando rappresentava un privilegio riservato alla corte reale e all’aristocrazia. Il termine “” deriva dalla combinazione delle parole coreane “hwa” (fiore) e “chae” (bevanda), riflettendo l’originaria usanza di arricchire la preparazione con petali di fiori commestibili. Inizialmente concepito come una bevanda cerimoniale da offrire agli spiriti durante i rituali, l’si è evoluto nel corso dei secoli, diventando un dessert amato e apprezzato in tutte le sfere della società coreana. Un caleidoscopio di sapori e colori L’è un dessert liquido che cattura l’essenza della frutta fresca in un bicchiere.