Damn Them All Vol 2 | il potere che corrompe

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Torniamo a parlare diAll con questo secondo volume, sempre scritto da Simon Spurrier con i disegni di Charlie Adlard e pubblicato in Italia da Saldapress, dopo aver già recensito il primo volume. Il primo volume ci aveva convinto, seppur con qualche riserva, mentre questo secondo volume ci è piaciuto ancora di più. Proveremo a raccontarvi il perché in questa recensione!All vol 2 – Simon Spurrier e Charlie Adlard; Saldapress Grosso guaio a Londra L’occultista Ellie Hawthorne si trova incastrata in una situazione disastrosa non solo per lei, ma per il mondo intero! In seguito alla morte di suo zio, un potente occultista, la donna ha appreso che ben 72 demoni sono a piede libero per le strade di Londra.