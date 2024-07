Cresce la popolarità delle traduzioni di letteratura taiwanese sui mercati occidentali

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–Con i cambiamenti geopolitici e lante domanda di AI e semiconduttori, negli ultimi anni l’attenzione internazionale su Taiwan è notevolmente aumentata, con una conseguentente accettazione dellapubblicazioni taiwanesi. Il Ministero della Cultura sostiene da tempo la traduzione e la promozioneopere taiwanesi, mentre il Museo Nazionale delladi Taiwan traduce e pubblica attivamente opere locali per condividere i contenuti e i valori culturali di Taiwan in tutto il mondo. Ad oggi, le opere letterarie taiwanesi sono state tradotte in otto lingue e sono state introdotte, tra gli altri, suidi Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e Repubblica Ceca. Lo scorso luglio la Repubblica Ceca ha ospitato il 25° mese della lettura d’autore, del quale Taiwan è stato il Paese protagonista.