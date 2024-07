Cos’è il World Emoji Day e perché si celebra il 17 luglio

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 17 luglio 2024) IlDay è una festa non ufficiale chele, i simboli informatici creati da Scott Fahlman che danno “tridimensionalità” a mail e messaggi sul web. Nasce nel 2014 per volere di Jeremy Burge, fondatore dipedia, l’enciclopedia delleil 17è il giorno che compare sull’del calendario. Il messaggio originale di Scott Fahlman (fonte: Wikipedia)Nate dalla mente del professor Fahlman con lo scopo di distinguere post seri da quelli più scherzosi, lehanno acquisito nel tempo un valore linguistico potente. Diventando dei componenti quasi necessari in ogni frase. Questoracchiudono in simboli estremamente chiari uno stato d’animo difficile da esprimere a parole., infatti, è un termine giapponese che unisce immagine e carattere.