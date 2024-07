Calciomercato Milan Romelu Lukaku arriva in Italia ma non a Milano…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 luglio 2024), l’attaccante del Chelseapuòre inma non ao: vuole solo il Napoli di Contespinge per ritornare in, ma non nellao sponda rossonera. No, nemmeno in quella nerazzurra. L’attaccante belga, dopo aver vissuto una stagione di alti e bassi con la maglia della Roma, sta spingendo per ritrovare la Serie A e soprattutto per ritrovare il suo ex allenatore, ai tempi dell’Inter, Antonio Conte al Napoli. Ecco che allora, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Big Rom sta facendo di tutto pur di convincere il Chelsea, club proprietario del cartellino del centravanti, ad abbassare le pretese economiche. Il club inglese vorrebbe cedere il 31enne per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, mentre il Napoli è fermo a 25 milioni.