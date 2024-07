Aversa Mario De Michele LPCS | per Sindaco e maggioranza il Comune è cosa loro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024)credono che la vittoria elettorale permettadi gestire la Casa comunale come un affare privato. Nessuna comunicazione formale, infatti, è stata fatta agli eletti della minoranza rispetto alla proclamazione degli eletti al Consiglio comunale, preoccupandosi di garantirsi invece l’ampia presenza di supporter e truppe cammellate. Sappiamo che la proclamazione è un atto di competenza della Commissione centrale elettorale ma riteniamo che, per rispetto istituzionale degli eletti e dei cittadini elettori, chi ha assunto l’onere di governare la città avrebbe dovuto divulgare l’informazione e non può certo ritenersi sufficiente una telefonata fatta ad appena un’ora dalla cerimonia. Ed è per rispetto ai nostri elettori e al mandato ricevuto che appreso dai giornali della proclamazione ho deciso di non essere presente alla cerimonia.