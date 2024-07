Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024)16 LUGLIOORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. E SEMPRE SULLA PONTINA FILE PER LAVORI TRA SPINACETO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO POMEZIA. RICORDIAMO CHE FINO AL 3 OTTOBRE, RESTA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A A CAUSA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. PER GLI STESSI MOTIVI DA LUNEDÌ PROSSIMO, 22 LUGLIO, AL 9 SETTEMBRE CHIUDERÀ LA STAZIONE DI OTTAVIANO, SEMPRE SULLA LINEA A. IN QUEL CASO SI POTRÀ UTILIZZARE LA FERMATA DI LEPANTO.