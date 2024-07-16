Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 12:30 (Di martedì 16 luglio 2024) Viabilità 16 LUGLIO 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. E SEMPRE SULLA PONTINA FILE PER LAVORI TRA SPINACETO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO POMEZIA. RICORDIAMO CHE FINO AL 3 OTTOBRE, RESTA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A A CAUSA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. PER GLI STESSI MOTIVI DA LUNEDÌ PROSSIMO, 22 LUGLIO, AL 9 SETTEMBRE CHIUDERÀ LA STAZIONE DI OTTAVIANO, SEMPRE SULLA LINEA A. IN QUEL CASO SI POTRÀ UTILIZZARE LA FERMATA DI LEPANTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 11:30 - ALTRO INCIDENTE SULLA SALARIA DOVE CI SONO FILE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI VERSO IL GRA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA. VIABILITÀ 16 LUGLIO 2024 ORE 11. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 16 LUGLIO 2024 ORE 10. Servizio fornito da Astral . DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA IN INTERNA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 09:45 - E SEMPRE PER INCIDENTE, CODE TRA CASILINA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TENGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. Servizio fornito da Astral . DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA. romadailynews
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