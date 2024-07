Torna la Notte Blu a Tirrenia Ci sarà anche il Festival dello sport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Riun grande appuntamento a. Per il dodicesimo anno ecco laBlu, il magico evento tra shopping, divertimento e musica, che andrà in scena venerdì 19 luglio. Quest’anno con una interessante novità. A rendere infatti indimenticabile l’edizione di quest’anno il. Un’intera area in viale del Tirreno infatti ospiterà societàive, palestre e associazioni offrendo a tutti (dalle 19 a mezza) la possibilità di cimentarsi nelle varie discipline, parteripare a incontri e workshop dedicati. Virgilio Ruglioni, tra gli organizzatori della manifestazione, esprime grande soddisfazione: "Quest’anno oltre alla musica con i palchi dislocati su tuttacila possibilità di cimentarsi in tantida provare in piazza - dichiara Ruglioni -. In più ci sarannogli ospiti di Striscia la Notizia.