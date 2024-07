Temptation Island 2024 anticipazioni quarta puntata 18 luglio | falò di confronto?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024)prosegue con la messa in onda dellagiovedì 18in prima serata su Canale 5: ecco cosa accadrà. Dopo le prime tensioni tra le coppie, in particolare tra Alessia e Lino, sono scoppiati nuovi problemi tra gli altri protagonisti. Di seguito, le. Lo scorso giovedì 11è andata in onda la terzadi. Il precedente appuntamento della nuova edizione del viaggio nei sentimenti, condotto come sempre da Filippo Bisciglia, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 3.629.000 telespettatori, pari al 30.96% di share. Numeri che hanno permesso al docu-reality di Canale 5 di conquistare la fascia del prime time, ancora in crescita rispetto al precedente appuntamento.