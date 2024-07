Se io non dimentico il cortometraggio girato con Xiaomi 14 Ultra

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 16 luglio 2024)Studios, la divisione per la produzione di contenuti video di, presenta “Se io non”, ildi Vincenzo de Caro, interamentecon14. L’opera, inserita all’interno del progetto “A tutto schermo” della Rete degli spettatori, che gode del patrocinio dei Beni Culturali, verrà proiettata per la prima volta giovedì 18 luglio alle ore 18.00 presso il cinema Intrastevere di Roma, in Vicolo Moroni 3. Un progetto innovativo, che segue la filosofia die diStudios di dimostrare come la creatività e la tecnologia possano coniugarsi per creare progetti cinematografici di alta qualità.