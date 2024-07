Scoop Cnn complotto iraniano per uccidere Donald Trump | ecco cosa emerge

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Non c'è pace per. Le autorità statunitensi hanno ricevuto nelle ultime settimane alcune informazioni dai servizi intelligence da parte di proprie fonti, relative a un presunto piano preparato dall'Iran per assassinare l'ex presidente repubblicano. Lo hanno riferito fonti anonime all'emittente Cnn, aggiungendo che le informazioni hanno portato il servizio segreto statunitense a rafforzare la sicurezza dinelle ultime settimane.Le fonti hanno precisato che al momento non ci sono prove che indichino un legame tra i piani di Teheran e l'attentato di sabato scorso controin Pennsylvania, quando il 20enne Thomas Matthew Crooks ha sparato da un tetto contro l'ex presidente, ferendolo a un orecchio. Il giovane poi è stato ucciso dai cecchini del servizio segreto. Lo staff dell'ex presidente non ha voluto dire se sia stato informato in anticipo.