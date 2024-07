Rapinata e picchiata in centro a Roma Vicky Cornell vedova del cantante Chris

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 16 luglio 2024), ladeldegli Audioslave, morto suicida nel 2017 a 52 anni, è statadel suo Rolex ein via del Corso, a. NataKarayiannis ladi, icona del grunge prima con i Soundgarden e fondatore degli Audioslave, si trovava in via del Corso, in pieno, quando un uomo le si è avvicinato, a quanto sembrava per chiederle un’informazione: l’uomo, invece, come riporta la stampa, le ha tirato un pugno nello stomaco per poi sfilarle dal polso un orologio Rolex di oro rosa con diamanti, del valore di 50mila euro. Il ladro è scappato immediatamente.è stata soccorsa dal 118 e dalla polizia, ma la donna non ha richiesto cure mediche.