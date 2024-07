Perla del Garda ci crede | uno dei suoi ottimi bianchi va dritto in lattina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 luglio 2024) «L’obiettivo e? quello di raggiungere una nuova fascia di clienti, quelli più giovani che ancora faticano a rapportarsi al mondo del vino ma che in realtà già lo consumano, ad esempio, come ingrediente della mixology e che quindi hanno tutto il diritto di sapere cosa stanno bevendo». Sono queste le prime parole che ci dice Giovanna Prandini, titolare didel, quando le chiediamo i motivi della scelta di utilizzare lacome contenitore di uno deivini (su cuiDoc nei mesi scorsi ha mostrato un'apertura). «E? un bianco di territorio, certificato, realizzato comunque con vitigno Turbiana ma non a denominazione in quanto il disciplinare del Lugana non contempla al momento questo formato. Il packaging è stato studiato e disegnato da mia nipote Alessia Prandini, il formato è da 25 cl.