Mobilità green e airbnb Il Q4 cambia faccia

(Di martedì 16 luglio 2024) Un rione che, air bnb che spuntano come funghi, un’ampia scelta di fastfood. Poi anche i supermercati, una rete capillare di trasporti pubblici. Sembrano lontani i tempi in cui l’Isolotto era un quartiere esclusivamente popolare e di internazionale aveva ben poco. Le coseno e con loro anche i rioni: è la famosa gentifricazione, e non sta risparmiando neanche uno degli ultimi baluardi identitari della città. Se l’arrivo di Starbucks, colosso di Seattle leader nel fastfood delle colazioni, sembra esserne un’altra conferma in realtà sono anni che il rione si sta lentamente trasformando e modernizzando. Già con l’arrivo della tramvia, il quartiere si avvicinò astrattamente al centro. Firenze era sempre lì, ma sembrava meno lontana.