LIVE Italia-Finlandia Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | si parte alle 19 00 a Bolzano con una vittoria pass diretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’SI QUALIFICA AGLISETUTTE LE COMBINAZIONI 18.42 L’è attualmente in terza posizione nel Gruppo 1 della Lega A, dietro a Paesi Bassi e Norvegia, che ha gli stessi punti delle azzurre ma una miglior differenza reti (+2). 18.40 O tutto o niente per le ragazze di Andrea Soncin, che con unasono padrone del loro destino, con gli altri risultati c’è invece da fare diversi calcoli. 17.59 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Guliani; Di Guglielmo, Lenzini, Salvai, Linari; Giugliano, Caruso, Greggi; Bonansea, Giacinti, Beccari.(5-4-1): Tammienen; Sevenius, Siren, Koivisto, Kuikka, Nystrom; Lindstrom, Summanen, Oling, Alanen; Rantala. 17.