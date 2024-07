Lavorare in Enel duemila assunzioni | i profili più richiesti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) In tempi di grande incertezza come quelli che stiamo vivendo, riuscire a ottenere un posto di lavoro in una grande azienda è l’obiettivo di tanti. Si mira a tutelarsi in strutture aziendali come, considerate “too big to fail”, ovvero incrollabili. È dunque di grande interesse il piano didella società energetica, che mira a introdurreprofessionisti tra le proprie fila entro il 2027. Di seguito riportiamo tutti i dettagli, con riferimento a quelli che sono idi maggior interesse (specialisti in rete elettrica e gestione di impianti green). PianoIl piano triennale di investimenti diè in funzione e prevede l’uso di 12,2 miliardi di euro. Una somma a dir poco considerevole, indirizzata ovviamente non unicamente all’aggiunta di nuovo personale.