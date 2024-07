La prima volta di Ilaria Salis al Parlamento europeo | Se sono qui è grazie a tutti voi continuiamo a lottare insieme

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 luglio 2024) «Ciao mondo!e questo è il mio nuovo account X». In occasione della suasessione plenaria al, l’eurodeputata eletta tra le fila di Sinistra Italiana saluta i propri elettori aprendo un profilo anche sul social di proprietà di Elon Musk. «Oggi è il mio primo giorno ala Strasburgo.stata detenuta nell’Ungheria di Orbán per oltre 15 mesi, dove i miei diritti fondamentali non erano garantiti a causa delle mie convinzioni politiche di antifascista», raccontaa chi non conosce la sua storia personale. E poi aggiunge: «Sequi adesso èa tutte le persone che mi hanno sostenuto votando e impegnandosi nella campagna per la mia liberazione e per la libertà digli antifas.molto grata avoi,».