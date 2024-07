Italia-Argentina oggi in tv amichevole volley | orario dove vederla programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024)martedì 16 luglio (ore 21.00) l’affronterà l’nella penultimaprima delle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale dimaschile scenderà in campo al PalaWanny di Firenze per sfidare l’Albiceleste in quello che sarà un test importante per valutare la condizione di forma degli azzurri in vista dei Giochi. Il CT Fefé De Giorgi schiererà nuovamente i titolari designati, tenuti a riposo in occasione della parte conclusiva della Nations League e ora pronta a rodare la gamba. Spazio dunque a tutti i big di un gruppo che ha vinto Mondiali ed Europei negli ultimi tre anni: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso.