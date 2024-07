Federico Ruffo conduce Filorosso Revolution

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 16 luglio 2024) Cambio della guardia alla guida di. Se qualche mese fa vi davamo conto del ritorno di Manuela Moreno per il secondo anno consecutivo, ora qualcosa è cambiato. La nuova edizione dell’approfondimento estivo di Rai 3 sta per tornare, infatti, con un due novità. La prima riguarda la conduzione che passa nelle mani die la seconda è il titolo del programma, che diventa. Non è mai semplice: ci vuole dedizione, ci vuole sudore, ci vuole un amore per questo mestiere che nessuno saprà mai raccontarvi fino in fondo, ma ci siamo. Dal 23 luglio, tutti i martedì alle 21.20,. Dentro ci trovate il lavoro fatto da Giorgio Zanchini, la passione di Manuela Moreno, il tentativo di seguire la traccia dei grandi inchiestisti del Servizio Pubblico.