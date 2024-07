Don Alfonso arriva in Portogallo e Cina | due nuove aperture per la famiglia Iaccarino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 luglio 2024) La prima metà del 2024 sarà ricordata, dalla, come un momento epico. E non solo per la riapertura della casa madre, a Sant'Agata sui Due Golfi, dopo una ristrutturazione importante, con interventi strutturali e un rinnovamento che ha interessato l'edificio principale, letteralmente smantellato, e la corte con il patio nel giardino. Ma anche per dueche allargano la collezione firmata Don1890, oggi presente in 5 continenti anche grazie all'impulso dato dal coinvolgimento di Ernesto e Mario, figli di Livia e, nell'attività di. Proprio grazie alla nuova generazione la DonConsulting & Distribution ha registrato una decisa accelerata negli ultimi anni, raccogliendo e rilanciando quella spinta imprenditoriale familiare con intuizioni che sarebbero poi state seguite da molti.