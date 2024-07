Deadpool & Wolverine | Hugh Jackman e Ryan Reynolds svelano i loro film preferiti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Le due star del nuovoMarvel Studios hanno stilato la lista deidi sempre Impegnati nella promozione disi sono prestati al noto giochino di Letterboxd, che come noto chiede agli intervistati di nominare iquattrodi sempre.tornano a vestire i panni deiiconici supereroi per apparire per la prima volta insieme dal 2008, all'epoca del tanto criticato X-Men - Le origini:, in cuiera rappresentato in modo molto diverso dalla sua controparte nei fumetti. Perè la prima volta che interpretadopo Logan - Thedel 2017, pubblicizzato come il canto del