Cina | Xinjiang stabilisce record nella resa di grano

(Di martedì 16 luglio 2024) Urumqi, 16 lug – (Xinhua) – Nel corso della raccolta estiva dei cerealiregione autonoma delloUygur, nel nord-ovest della, uno dei principali granai del Paese, la regione ha stabilito deidiper ilnel Paese. Secondo le valutazioni certificate da un gruppo di esperti inviati dal ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali cinese, laper mu (circa 0,067 ettari) delinvernale in tre grandi campi di 500 mu, 1.200 mu e 10.490 mu nelloha battuto tutti inazionali. Ladi 795,8 kg per mu e’ stata ottenuta in un campo didi 500 mucontea di Huocheng, che condivide condizioni meteorologiche e del suolo simili a quelle della Provenza, in Francia, a causa delle latitudini simili.