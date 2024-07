Chi è il prossimo avversario di Matteo Berrettini a Gstaad? Insidia sudamericana già domata da Musetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024)affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha regolato l’argentino Pedro Cachin in due set e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa svizzera, dove ora incrocerà l’ostico sudamericano, reduce dall’affermazione in due set sul ceco Kopriva.ha debuttato brillantemente sul mattone tritato elvetico, dove è tornato a giocare dopo la sconfitta rimediata nel derby contro Jannik Sinner a Wimbledon. Un rientro di qualità per il romano, che spera di farsi strada in questa kermesse alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024, a cui non è riuscito a qualificarsi. L’incrocio sarà impegnativo per l’azzurro, che vuole meritarsi i quarti di finale da disputare contro il vincente del canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Yannick Hanfmann.