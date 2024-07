Cesena riparte anche la Primavera | Sarà un campionato stimolante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) È davvero bello vedere i giovani divertirsi mentre giocano a calcio. Se poi oltre a divertirsi vincono, beh allora il quadro è perfetto. Autori del perfetto binomio sportivo e sociale sono stati i ragazzi della2 delche in questa stagione, sotto la guida di mister Nicola Campedelli, hanno vinto il loro girone con 13 punti di vantaggio sulla seconda – 73 contro i 60 del Benevento – ed hannoconquistato la supercoppa di categoria superando la Cremonese per 6-5 dopo i calci di rigore. E già questo sarebbe sufficiente per far sorridere tutti.