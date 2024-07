Calciomercato Cagliari tre colpi dall’Atalanta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Grande trattative per ildelche si sta sempre più intrecciando con l’universo governato dalla Dea campione d’Europa. L’Atalanta ha portato a termine, infatti, l’acquisto di Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese che andrà a rafforzare la nuova cerniera di centrocampo degli orobici. All’interno di questa trattativa, i rossoblù hanno praticamente acquisito tre calciatori in prestito dai nerazzurri: Nadir Zortea, Roberto Piccoli e Michel Adopo sbarcheranno, ufficialmente, sulla bella isola nostrana per giocare, da titolari, nella prossima Serie A.