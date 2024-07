Calcio femminile l’Italia travolge la Finlandia e si qualifica per gli Europei 2025!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Chiusura trionfale per la Nazionale italiana di. Si doveva vincere quest’ultimo incontro del Gruppo 1 della Lega A dellezioni agliin Svizzera per avere certezza del pass e così è stato allo stadio “Druso” di Bolzano. Le ragazze di Andrea Soncin si sono imposte con un perentorio 4-0 contro lae, visto il pari (1-1) tra Norvegia e Olanda, le nostre portacolori hanno terminato in vetta al raggruppamento. I gol di Chiara Beccari al 20?, Manuela Giugliano al 31?, Martina Cambiaghi al 74? e l’autorete di Eva Nystrom all’88’ sono valsi il poker conclusivo. PRIMO TEMPO – Soncin vara un 4-3-3: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Caruso, Greggi; Bonansea, Giacinti, Beccari. Risponde lacon un 4-3-1-2: Tamminen; E. Koivisto, Kuikka, Nystrom, E. Siren; Alanen, Summanen, Sevenius; Oling; Lindstrom; Rantala.