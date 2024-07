Brachino | Lautaro Martinez grande in Copa America Campione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)ha impressionato chiunque per le sue prestazioni in. Decisivo in ogni partita, o quasi. Claudione parla in questo modo su Sportitalia. BOMBER – Cinque gol in sei partite, capocannoniere dellae coppa alzata, è la terza della stagione. Claudioesalta il numero 10 dell’Inter per il suo percorso e le prestazioni con la nazionale: «è stato, l’Argentina è a tutti gli effetti la squadra più forte del mondo e non solo perché ha vinto il Mondiale. Si conferma eè stato ilche è.finale con la Colombia, molto equilibrata, fa tristezza vedere solo quelle immagini. La capacità mediatica, comunicativa e organizzativa non è stata eccellente in».