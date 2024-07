Volley ultimi test per gli azzurri di de Giorgi contro l’Argentina che eliminò l’Italia ai quarti di Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Chi si rivede.tre anni fa aspense a sorpresa i sogni di medaglia deldi Blengini e Zaytsev e di fatto chiuse un ciclo azzurro che ha avuto il suo apice con l’argento olimpico di Rio, aprendo, sempre di fatto, poi il ciclo che ha portato in Italia un oro e un argento europei e un oro mondiale nelle ultime tre stagioni. Alla vigilia di Parigi la scelta delcome rivale delle ultime due amichevoli prima del torneo olimpico, potrebbe non essere casuale. A differenza del, la squadra allena6ta da Marcelo Rodolfo Mendez non ha subito un ricambio generazionale sostanziale. Qualche nuovo ingresso, qualche addio (il più importante di Solè, centrale campione d’Italia con Perugia) ma di fatto gli attori sono più o meno sempre gli stessi e dunque trovarsi di fronte una squadra caparbia, con un tasso tecnico e di classe piuttosto elevato, da cercare di battere a pochi giorni dal debutto a Cinque Cerchi è sicuramente un buonper gli