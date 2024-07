Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024)15 LUGLIOORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE A TRATTI SULLA PONTINA, PER ILT RAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, IN PROSSIMITA’ DI POMEZIA E A CASTELNO. FILE ANCHE SULLA VIA APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL GRANDE RACCORDO ANULARE. E PROPRIO SUL RACCORDO, FILE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. DA OGGI E FINO AL 3 OTTOBRE, CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A A CAUSA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO.