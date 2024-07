Tradisce Conte per la Juventus | dal Napoli al bianconero

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 15 luglio 2024) Perpotrebbe essere un duro colpo, c’è lanel futuro del calciatore del: il tradimento prende forma A volte ritornano. Per lasi guarda al passato, da dove spunta il nome di un calciatore che potrebbe fare proprio al caso di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli sta lavorando per costruire una squadra che possa lottare per il titolo e ha messo come priorità il centrocampo. Lì sono arrivati già Douglas Luiz e Thuram, lì si cerca con insistenza Koopmeiners dall’Atalanta. Non c’è solo la mediana però, perché il prossimo capitolo del calciomercatosi concentrerà sull’attacco. Altro reparto che sarà profondamente rivisitato in vista del campionato che inizierà tra un mese. Vlahovic sembrerebbe essere il punto fermo, insieme a Yildiz, mentre per Chiesa e Soulé la soluzione più probabile sembrerebbe essere la cessione.