Tennis Jasmine Paolini verso Parigi 2024 | Non voglio pormi limiti

(Di lunedì 15 luglio 2024) Attende con trepidazione le Olimpiadi di, da oggi la numero 5 al mondo in WTA, grazie alle splendide conquistate avute nelin stagione (insieme alle finali ottenute al Roland Garros e a Wimbledon), rilascia una intervista a Vogue e descrive il suo momento sportivo bellissimo. “Ora il mio obiettivo sono le Olimpiadi: non vedo l’ora che comincino.credere di più in me stessa e non. Mai”. Come riporta l’Ansa, a chi sottolinea che la statura può essere un handicap, in unfemminile sempre più ‘fisico’,risponde serena: “In realtà non mi è capitato tante volte che me l’abbiano fatto notare Le persone a me vicine non mi hanno mai posto questo limite. Sicuramente se fossi stata alta qualche centimetro più forse mi avrebbe aiutato.