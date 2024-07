Rom’antica è il nuovo singolo di Tekla

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dal 19 luglio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildiper LaPOP. “” è un brano nato chitarra e voce, successivamente arricchito da suoni R&B e Funky. L’atmosfera che racconta è morbida e calda, proprio come il mese di luglio. Scritto nel luglio del 2019, durante uno dei tanti viaggi in treno Bologna-Roma di: stazioni e tramonti, continue occasioni e continue chimere. Il brano descrive quelle dinamiche magiche che Roma crea sempre e comunque. Che sia un viaggio di lavoro o di svago, la sua anima antica ed imponente sa incantare anche il più distratto dei passanti. Il testo è nato in periodo di continui spostamenti, accompagnata da rapidi tramonti che hanno contribuito alla nascita di questo testo.