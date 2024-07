Per Berardi non solo il Napoli | anche la Juve lo monitora CorSera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tra le idee delci sarebbe, che sta recuperando dall’infortunio al tendine d’Achille. Su di lui nonla società azzurra, malantus. Lo scrive il Corriere della Sera:stannondo da vicino l’evoluzione del programma di recupero di Domenico, fermo da inizio marzo per la rottura del tendine d’achille. Interesse concreto,se la trattativa — su entrambi i fronti — è destinata a decollare non prima di metà agosto. Trattasi di una buonissima occasione di mercato, a patto naturalmente che dal Sassuolo arrivino segnali positivi dal punto di vista fisico. Dopo Greenwood spuntatra le idee del. Prima però le cessioni (Sky) Spunta un nuovo nome per il mercato del