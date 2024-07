Nuova stagione al via con dieci giocatori convocati Oggi pomeriggio in programma il primo allenamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Parte finalmente la2024/2025 dell’associazione sportiva Gubbio., infatti, la squadra si ritroverà agli ordini di mister Taurino e dei suoi collaboratori: in mattinata ci sarà la consegna del materiale e un incontro con lo staff tecnico, mentre nelè previsto ilnella struttura del “Beniamino Ubaldi”. Iper questa prima fase di ritiro precampionato sono, ovvero iattualmente sotto contratto con la società rossoblù: Thomas Vettorel in porta, Mario Mercadante, Alessandro Tozzuolo, Andrea Signorini, Gabriele Morelli, Francesco Corsinelli (nella foto) e Roberto Pirrello per la fase difensiva, Jonathan Bumbu e Giacomo Rosaia i centrocampisti con il solo Alessio Di Massimo tra gli attaccanti.