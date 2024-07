Mantova mossa fuori dal campo | ufficiale una partnership

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilè stato protagonista di una fantastica promozione nel campionato di Serie B e la dirigenza è attiva sul fronte calciomercato per costruire una squadra all’altezza. Nel frattempo il club ha ufficializzato una nuova. “inX.aero è il nuovo Official Airline Partner biancorosso! inX.aero è una compagnia di aviazione “premium”, con un’esperienza consolidata nel “business travel”. Specializzata in voli executive e per squadre sportive, offre viaggi di prima classe, caratterizzati da un servizio impeccabile. Ogni membro del team inX.aero è dedicato a fornire un’esperienza di viaggio senza pari, con un’attenzione meticolosa ai dettagli distinguendosi come partner affidabile e di prestigio nel mondo dell’aviazione”. I dettagli Laprevede visibilità sui principali strumenti di comunicazione durante la stagione e, inoltre, il brand sarà presente su tutto l’abbigliamento Free Time della prima squadra.