Le onde del passato quando esce la fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel corso degli ultimi mesi si sono tenute le riprese de Ledel, la nuova serie prossimamente in arrivo su Canale 5. Annunciata da tempo, lavede come protagonisti, riuniti sul set dopo sette anni dalla serie Sorelle, andata in onda su Rai Uno. Sono giunte al termine, lo scorso 12 luglio, le riprese dell’attesissima serie televisiva Ledel. Come è stato rivelato, la serie avrà come protagonisti, di nuovo sulla rete ammiraglia di Mediaset dopo Luce dei tuoi occhi, e. I due noti volti televisivi sono tornati a condividere il set dopo quasi diedi anni dalla messa in onda dellaSorelle, con un nuovo titolo da scoprire. Tutto su “Ledel”, la nuova serie con(Credits: ANSA) – VelvetMagLedelnasce come una co-produzione Banijay Studios Italy-RTI per Mediaset.