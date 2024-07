La neodirettrice di Confesercenti | | Avanti col rilancio del Pavaglione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dal 24 giugno ladi Lugo ha un nuovo direttore. Giancarlo Melandri è stato infatti sostituto da Chiara Venturi, ex direttrice della sede di Faenza. Venturi, faentina classe 1976, è entrata innel 2003, dopo la laurea in Scienze Politiche indirizzo amministrativo. "Mi sono occupata di credito alle imprese, marketing associativo e rappresentanza sindacale, affiancando l’allora direttore della sede di Faenza, che ho sostituito nel 2011" precisa. Venturi è membro della Presidenza diprovinciale Ravenna e d’Area per Ravenna e Cesena, oltre a essere responsabile per la provincia di Ravenna del sindacato Fiepet, che aggrega i pubblici esercizi. Per i territori di Faenza e Lugo segue commercio e turismo, mercati ambulanti e reti di impresa, oltre ai tavoli degli imprenditori e alle cabine di regia, con le funzionarie sindacali Sara Reali a Faenza e Barbara Montanari a Lugo.