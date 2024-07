Kate Middleton ultime notizie Il gesto non passa inosservato | Non è al top della forma

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 luglio 2024) La Principessa del Galles,, è tornata in pubblico per la seconda volta dopo aver condiviso con il mondo intero di avere il cancro in un video-messaggio. Incerta la presenza alla finale di Wimbledon fino alla fine: nella giornata del 13 luglio, è stata confermata. Si è mostrata elegante e rilassata come sempre, ma alcuni segnali, secondo gli esperti, non sonoti inosservati. “La Principessa non è ancora al top”.a Wimbledon, i segnali che non sonoti inosservati Splendida in un abito viola ciclamino, la Principessa del Galles ha presenziato alla finalissima di Wimbledon insieme alla figlia, la Principessa Charlotte, e alla sorella Pippa. Una rarissima apparizione, che in realtà in parte ci aspettavamo, poiché, poco prima del Trooping the Colour di Re Carlo, il Palazzo ha espresso cauto ottimismo riguardo alla presenza diad alcuni eventi e impegni ufficiali.